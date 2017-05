Giro d'Italia 2017: 18a tappa, Moena-Ortisei. Live

La 18a tappa della 100esima edizione del Giro d'Italia, con partenza fissata a Moena e arrivo situato a Ortisei, prevede l'ascesa di ben 5 GPM in soli 137km di corsa. Si inizia a scalare, dopo 14km dal via, il famigerato Passo Pordoi; una salita, che sarà percorsa per la 40esima volta nella storia del Giro, lunga 12km con una pendenza media del 7% e una massima del 9%. Dopo una discesa di venti km, si riprende a scalare, prima il Passo Valparola ( 11km al 7%) e poi il Passo Gardena ( 9km al 6%). Scollinato a 2121 metri di altitudine, inizia una ripida discesa, fino a giungere, per la prima delle due volte in programma, a Ortisei, dove inizia il 4 GPM di giornata, il Passo di Pinei; una breve salita di 5km al 6% di pendenza media, ma con tratti anche al 15%. L'ultima ascesa che i corridori dovranno affrontare è il Pontives, una salita di 9 km, con un primo tratto al 4% di pendenza media e una seconda parte con pendenze che superano il 10%. In vetta al Pontives, macheranno 4km al traguardo posto a Ortisei; i primi 3 km in falsopiano, poi uno strappo al 13% che termina ai 500 metri dall'arrivo, dove inizia una breve discesa, che conduce all'arrivo.