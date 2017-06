Giro del Delfinato: tappa e classifica finale a Fuglsang

Jakob Fuglsang (Astana) si è aggiudicato la tappa conclusiva del Giro del Delfinato, arrivando in solitaria sul traguardo di Plateau de Solaison, secondo Daniel Martin (Quick-Step) a 12'' di ritardo. Il danese ha staccato tutti sull'ultima impegnativa salita, 11km con una pendenza media del 9%, dopo aver chiuso il buco creato daglia attacchi di Valverde (Movistar), riuscendo a staccare di 1'15'' il leader Richie Porte (BMC), che per soli 10'' arriva secondo nella classifica generale; chiude il podio l'irlandese Martin, che grazie alla buona prova di oggi è riuscito a scavalcare in classifica generale sia Froome (Sky) che Aru (Astana).

Brutta prova per Alberto Contador (Trek), arrivato undicesimo sul traguardo, staccato di oltre 4', mentre arrivano ancora buoni segnali da Fabio Aru, che chiude col quinto posto; queste ultime due tappe sono state molto favorevoli al corridore italiano, che è sempre riuscito ad arrivare davanti a Froome e Contador, i due favoriti per la vittoria finale del prossimo Tour de France.

ORDINE D'ARRIVO

1. Jakob Fuglsang (DEN/AST),115 km in 3 h 26:20. (media: 33,44 km/h)

2. Dan Martin (IRL/QST) a 12.

3. Louis Meintjes (RSA/EAU) 27.

4. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 44.

5. Fabio Aru (ITA/AST) 1:01.