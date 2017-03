Tirreno-Adriatico 2017: tappe e classifica in diretta. Live

Con la primavera alle porte va in scena la 52esima edizione della Tirreno-Adriatico, la breve corsa a tappe inserita nel calendario World Tour che è conosciuta da tutti come la "Corsa dei Due Mari". Sette frazioni tra cronometro, volate e indisidiosi saliscendi che fanno da antipasto alle classiche come Milano-Sanremo e gli appuntamenti in Belgio, Olanda e Francia come Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogne-Liegi.

Nel 2016 ha vinto il belga Greg Van Avermaet, poi campione olimpico a Rio de Janeiro. Nell'edizione 2017 il grande favorito sembra Nairo Quintana, il colombiano della Movistar già vincitore nel 2015: alle sue spalle occhio a Vincenzo Nibali e Fabio Aru, ma anche Rui Costa, Tom Dumoulin e Bauke Mollema, senza dimenticare possibili outsiders come Geraint Thomas, Rafal Makja e Adam Yates.



Tirreno-Adriatico 2017

1a tappa, 8 marzo: Lido di Camaiore - Lido di Camaiore, 22.7 km (cronometro a squadre)

2a tappa, 9 marzo: Camaiore - Pomarance, 229 km

3a tappa, 10 marzo: Monterotondo Marittimo - Montalto di Castro, 204 km

4a tappa, 11 marzo: Montalto di Castro - Terminillo, 187 km

5a tappa, 12 marzo: Rieti - Fermo, 210 km

6a tappa, 13 marzo: Ascoli Piceno - Civitanova Marche, 159 km

7a tappa, 14 marzo: San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto, 10 km (cronometro individuale)