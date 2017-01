Ciclismo: Richie Porte vince il Tour Down Under

Richie Porte vince Tour Down Under - Stopframe Youtube

E' ufficialmente scattata la stagione del ciclismo e Richie Porte è il vincitore del Tour Down Under, la breve corsa a tappe che si corre in Australia e che apre il calendario 2017 del World Tour. L'australiano del Team BMC si impone per la prima volta in carriera con anche due successi parziali - gli altri 4 sono del connazionale Ewan - e nella classifica finale precede Chaves, McCarthy, Haas e l'italiano Diego Ulissi.

E' tutto di marca australiana il Tour Down Under 2017, la breve corsa a tappe che apre la stagione 2017 del ciclismo mondiale. Le sei frazioni se le sono divise Caleb Ewan, dominatore in volata con quattro successi, tre dei quali davanti al campione del mondo Peter Sagan, e Richie Porte, vincitore delle due frazioni più impegnative. Il tasmaniano del Team BMC si è aggiudicato la classifica finale e per la prima volta in carriera ha potuto esultare in casa dopo due secondi posti. Porte ha completato le 6 tappe in 19 ore, 55 minuti e 49 secondi e ha staccato di 48" il colombiano Esteban Chaves, di 51" i connazionali Jay McCarthy e Nathan Haas, e di 59" l'italiano Diego Ulissi.