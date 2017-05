Ciclismo: paura per Froome, investito in allenamento

A poco più di due settimane dalla tragica scomparsa di Michele Scarponi, un altro incidente ha coinvolto un campione di ciclismo. Questa volta, per fortuna, il tre volte vincitore del Tour de France, Chris Froome, se l'è cavata solo un grande spavento. Come comunicato dallo stesso corridore tramite il proprio account Twitter, Froome è stato vittima di uno spiacevole episodio durante un'uscita di allenamento in sella alla sua bici dalle parti di Montecarlo, dove il capitano del team Sky ha la residenza.





Il britannico, a corredo della fotografia della sua bicicletta distrutta, ha aggiunto una didascalia nella quale ha spiegato la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto riferito, un guidatore impaziente lo ha spinto contro il marciapiede, continuando poi per la propria strada senza fermarsi per prestare soccorso a Froome che è rimasto fortunatamente illeso. Sull'episodio è intervenuto anchein occasione della partenza della quarta tappa del 100esimo Giro d'Italia: "Ho sentito della notizia e mi dispiace molto. Non c'è più rispetto non solo del ciclista, ma neanche delle persone", le parole dello 'Squalo' messinese.non sta partecipando il Giro d'Italia ma si sta allenando in vista del Delfinato e, poi, del