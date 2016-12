Norma Gimondi, la prima donna candidata alla presidenza della Federciclismo, parla in esclusiva a Datasport delle sue idee, dall'amore trasmessagli da suo padre Felice per le due ruote all'importanza del made in Italy, passando per i progetti in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 per far tornare a splendere la bandiera tricolore. Una donna sportiva che ama andare in bicicletta e punta a rilanciare il ciclismo in Italia e nel Mondo. Passione è la parola chiave del suo programma, quella che la lega da sempre ad uno sport che ha sempre amato.