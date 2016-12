Norma Gimondi racconta in esclusiva a Datasport i punti cardine della sua candidatura alla presidenza della Federciclismo. In una tavola rotonda con il Direttore di Datasport Sergio Chiesa e il giornalista Filippo Cauz si affrontano tutti i temi chiave: dalla necessità del cambiamento di statuto per l'elezione del presidente, alla crisi delle squadre professionistiche in Italia. "Serve il reclutamento di nuovi talenti - spiega Norma Gimondi - bisogna valorizzare le piste che abbiamo per far appassionare i ragazzi a questo sport. Non solo puntare sul talento puro. Voglio anche rilanciare l'immagine del ciclismo donne - spiega la prima candidata donna alla Federciclismo - nonostante le tante medaglie vinte alle Olimpiadi, le nostre ragazze non godono della visibilità che hanno atlete come Federica Pellegrini e Valentina Vezzali, pur facendo parte di federazioni più piccole". Innovazione e passione, queste le parole chiave.