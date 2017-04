Dopo la leggendaria vittoria al Giro delle Fiandre con una fuga solitaria di 50 km, Philippe Gilbert si prende una pausa e non sarà al via della Parigi-Roubaix in programma domenica prossima. Il campione belga spiega la situazione: "La Parigi-Roubaix ha un'attrazione magnetica su di me, ma ho bisogno di fare una pausa, recuperare e pensare alle Ardenne, dove ci presenteremo con una squadra molto forte, insieme ad Alaphilippe e Martin".

Gilbert non sarà quindi al via della corsa denominata "Inferno del Nord" e così la Quick Step-Floors sarà tutta per Tom Boonen, sfortunato all'ultimo Fiandre. Il campione belga aggiunge a questo proposito: "Ho disputato solo una volta la Roubaix, nel 2007, e per provare a vincere una gara del genere è necessaria tanta esperienza e bisogna prepararla al meglio. Tom ha bisogno di tutto il supporto che può avere dalla squadra nella sua ultima Parigi-Roubaix e gli auguro di realizzare il suo grande sogno".

Anche il direttore sportivo della squadra, Patrick Lefevre, spiega questa decisione: "La tentazione di schierare Philippe alla Roubaix è stata grande, ci ha pensato anche lui. Ma ne abbiamo parlato tutti insieme e abbiamo deciso che è meglio per lui di riposare un po' in vista della campagna delle Ardenne, dove la sua esperienza e la sua forza saranno molto utili alla squadra". Gilbert tornerà infatti in corsa il prossimo 12 aprile alla Freccia del Brabante, che ha vinto nel 2011 e nel 2014, in vista dell'appuntamento con l'Amstel Gold Race di domenica 16.