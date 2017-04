La morte improvvisa di Michele Scarponi ha scioccato il mondo dello sport, soprattutto il pianeta ciclismo dove il 37enne marchigiano era molto amato per il suo essere grande professionista e allo stesso tempo persona affabile, simpatica e ironica. "Michele era un ragazzo estremamente serio, una grande persona. Lo conoscevo bene sin da quando era dilettante. È un dramma che non ci sia più. Era un uomo squadra, di grande professionalità, è una tragedia", le parole di Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo.

Tantissimi i messaggi attraverso i social network per ricordare l'amato Scarponi che solo ieri sera, appena tornato a casa, aveva twittato una tenera foto insieme ai sue due gemelli di 4 anni, Giacomo e Tommaso, e aveva scritto "... anche se solo per un giorno ho pensato di portarne a casa 2 di maglie da leader..." referendosi al successo di tappa di soli 4 giorni fa al Tour of the Alps. "Tragedia infinita. Non esistono parole. Riposa in pace Amico mio", il tweet di Fabio Aru, il sardo che doveva essere sostituito proprio da Scarponi come capitano dell'Astana al prossimo Giro d'Italia.

...anche se solo per un giorno ho pensato di portarne a casa 2 di maglie da leader....๐Ÿ‘๐Ÿ”๐Ÿ’ช๐Ÿ˜๐Ÿ” ๐Ÿ‘ฌ๐Ÿ‘•๐Ÿ‘• pic.twitter.com/EYpS648e1i — Michele Scarponi (@MicheleScarponi) April 21, 2017

"Non lo so, non ce la faccio! Non ho parole amico mio...", lo struggente tweet di Vincenzo Nibali, per tanti anni compagno di Scarponi all'Astana. "Ieri in corsa. Si affianca a me. Michele sorride, come sempre. Contento per la vittoria. Parla del Giro. Ed ora son qui a piangerlo. Dio mio", le parole del ct Davide Cassani. Messaggi di condoglianze anche dall'estero. "Senza parole, sene va una grande persona e un grande corridore", ha scritto Alejandro Valverde; "Paralizzato e senza parole per la notizia della morte di Scarponi, una grande persona e sempre con un sorriso contagioso", il tweet di Alberto Contador; "Ci mancherà all'interno del gruppo, aveva sempre il sorriso", il ricordo di Van Avermaet.

Non lo so , non c'è la faccio ! Non ho parole amico mio... — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) April 22, 2017 Ieri in corsa. Si affianca a me. Michele sorride, come sempre. Contento per la vittoria. parla del Giro. Ed ora son qui a piangerlo. Dio mio — Davide Cassani (@davidecassani) April 22, 2017 Paralizado y sin palabras ante la noticia sobre el atropello a Scarponi,gran persona y siempre con una sonrisa contagiosa.D.E.P amigo. — Alberto Contador (@albertocontador) April 22, 2017

Tantissimo anche i messaggi delle singole squadre, dal Team Sky alla Orica-Scott passando per Quick Step-Floors, BMC, Movistar e Bahrain-Merida, fino ovviamente all'Astana, lo squadrone kazako in cui militava Scarponi da qualche stagione. Anche il Milan lo ha voluto ricordare: "Il mondo dello sport piange la scomparsa di Michele Scarponi. Tutto il popolo rossonero si stringe attorno alla famiglia e agli amici".

Conmocionados por el trágico fallecimiento de Michele Scarponi. Sin duda, la simpatía por naturaleza en el ciclismo. Descansa en paz. pic.twitter.com/DsC79nJ0yo — Movistar Team (@Movistar_Team) April 22, 2017