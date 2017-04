Ciclismo: lungo stop per Cavendish, ha la mononucleosi

E' un 2017 molto sfortunato per Mark Cavendish che dovrà stare fermo ancora per un po' di tempo. Lo sprinter britannico dell'isola di Mann, già alle prese con un problema alla caviglia che gli ha fatto saltare le classiche sul Pavè in Belgio e Francia e lo tiene fermo dall'ultima Milano-Sanremo, è stato colpito da una mononucleosi causata dal virus di Epstein Barr, una forma molto aggressiva evidenziata dagli ultimi esami del sangue.

A comunicarlo è la squadra di Cavendish, il team Dimension Data for Qhubeka, e il medico Jarrad Van Zuydam spiega: "Mark aveva accusato una strana fatica durante gli allenamenti e gli esami del sangue hanno evidenziato questa mononucleosi. E' difficile prevedere quando potrà tornare al massimo della forma ma speriamo in un miglioramento dei sintomi già nelle prossime due settimane".

L'obiettivo della squadra e di Cavendish, che in questo 2017 ha vinto soltanto una tappa all'Abu Dhabi Tour, è quello di recuperare "Cannonball" per il prossimo Tour de France per andare a caccia di successi di tappa e conquistare la maglia verde di re degli sprinter.