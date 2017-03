L'11esima edizione della "Strade Bianche" parla polacco: a vincere è infatti Michal Kwiatkowski, campione del mondo 2014 a Ponferrada, che arriva da solo a Piazza del Campo dopo un'azione partita a 15 km dal traguardo. Sul podio i belgi Van Avermaet, secondo, e Wellens, terzo, giunti ad oltre 15". In una giornata difficile contrassegnata da pioggia e vento, non lasciano il segno Nibali e Aru mentre si ritira il campione del mondo Sagan.

La "Strade Bianche" 2017, la "mini Roubaix" con partenza e arrivo da Siena dopo 175 km, 62 dei quali di sterrato, festeggia il debutto nel calendario World Tour con una gara scoppiettante nonostante pioggia e vento. Tra scatti, controscatti, fughe, cadute e ritiri, il più brillante è Michal Kwiatkowski che azzecca lo scatto giusto a 15 km dal traguardo e supera l'ultimo tratto di sterrato con una dozzina di secondi di vantaggio sul campione olimpico Van Avermaet, su Wellens e su Stybar. Il margine sfiora i 30 secondi e per il polacco è una passeggiata arrivare tutto solo a Piazza del Campo: per Kwiatkowski è il secondo successo alla "Strade Bianche" dopo quello del 2014 e regala al Team Sky la vittoria numero 250 in sette anni di attività. Secondo è Van Avermaet, terzo Wellens, Stybar ai piedi del podio; prova anonima per gli italiani visto che il migliore è Fabio Felline, 13esimo ad oltre 4 minuti.