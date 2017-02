Ciclismo: Kittel trionfa al Dubai Tour

Porte vince il Tour Down Under

Marcel Kittel mette in bacheca il secondo Dubai Tour della sua carriera trionfando nella quarta edizione. Dopo l'annullamento della quarta tappa di ieri per una violenta tempesta di sabbia, il tedesco vince in volata l'ultima tappa confermandosi re assoluto della corsa negli Emirati. Il 28enne della Quick Step è riuscito ad imporsi nonostante un problema meccanico accusto dal compagno di team Fabio Sabatini prima dell'ultima curva. Ai 200 metri ha lanciato lo sprint e beffato Mark Cavendish, quarto al traguardo. Sul podio due italiani, Elia Viviani e Riccardo Minali, autori di una grande rimonta nel finale.

Al termine della prova Kittel si presenta euforico ai microfoni dei cronisti presenti: "Sono orgogliosissimo, era un obiettivo per me vedere come stavo. La squadra ha fatto un ottimo lavoro tutti i giorni. E' davvero un bel modo di iniziare la stagione. Abbiamo cercato di controllare la corsa fin dalla partenza, c'era una fuga che volevamo tenere a bada e ci siamo riusciti. Purtroppo è caduta la catena di Sabatini e ho dovuto fare la volata senza il suo aiuto ma ci sono riuscito e va bene così".