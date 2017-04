Giro d'Italia 2017: onore a Scarponi, Astana con 8 uomini

Gesto di grande significato dell'Astana che correrà il prossimo Giro d'Italia, quello del Centenario, con soli 8 uomini: infatti il team kazako ha deciso che non sostituirà Michele Scarponi, che sarebbe dovuto essere il capitano e che invece è rimasto vittima di un incidente lo scorso 22 aprile strappandolo alla vita. L'Astana ha anche deciso che per tutta la durata del Giro porterà in ammiraglia la bici numero 21 di Scarponi.

"Quanto accaduto a Michele è una vera tragedia che nessuno si sarebbe potuto aspettare o fosse pronto ad affrontare. Si tratta di un vero lutto per l'intera squadra. Michele avrebbe dovuto essere il nostro capitano al Giro e, per questa ragione, abbiamo deciso di non sostituirlo e lasciare libero quello che avrebbe dovuto essere il suo numero di gara. Ogni giorno al Giro, così come in tutte le altre corse a cui prenderemo parte, Michele sarà con noi e cercheremo, con tutte le nostre forze, di onorare la sua memoria, dando battaglia sulla strada e sorridendo in ogni situazione, come lui ci ha sempre insegnato", le parole di Alexandre Vinokourov, general manager dell'Astana in un comunicato.

La formazione kazaka per il 100° Giro d'Italia sarà pertanto composta da Pello Bilbao, Zhandos Bizhigitov, Dario Cataldo, Jesper Hansen, Tanel Kangert, Luis Leon Sanchez, Paolo Tiralongo e Andrey Zeits, mentre i direttori sportivi in gara saranno Alexandr Shefer, Giuseppe Martinelli e Stefano Zanini.