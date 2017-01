Ciclismo: funambolo Sagan, è subito spettacolo

Peter Sagan è il volto del ciclismo mondiale, la rockstar del gruppo e come tale ha voluto lanciare la nuova stagione in un modo tutto suo. Lo slovacco, campione del mondo in linea nel 2015 a Richmond e nel 2016 a Doha, ha cambiato squadra, passando dalla Tinkoff ai tedechi della Bora-Hansgrohe, e ha postato sul suo profilo Facebook un video in cui esegue numeri spettacolari restando in equilibrio su una ruota sola con la bici da strada.



"Non vedo l'ora di iniziare la prima gara della stagione. Cosa ne pensate della mia nuova maglia? E' pronta a debuttare al Tour Down Under", ha scritto Sagan su Facebook alla vigilia dell'esordio sulle strade della breve corsa a tappe in Australia. Lo slovacco per il secondo anno consecutivo gareggerà con indosso la maglia iridata, quella bianca con la striscia arcobaleno orizzontale sul petto.