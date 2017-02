"Fly Emirates" sui pedali: lo sponsor del Milan entra nel ciclismo

Porte vince il Tour Down Under

Si amplia la partnership col mondo dello sport per "Fly Emirates", la nota compagnia aerea degli Emirati Arabi. Infatti, già sulle maglie di club di calcio come Milan, Real Madrid, Paris Saint Germain e Arsenal (dà anche il nome allo stadio), "Fly Emirates" sarà ora anche sulle divise nel nuovo Team Abu Dhabi di ciclismo, la squadra di Beppe Saronni conosciuta come Lampre fino alla passata stagione.

L'annuncio della sponsorizzazione da parte della compagnia aerea con sede a Dubai della squadra organizzata da Saronni con finanziamenti del governo dello stato mediorientale arriva nel giorno della presentazione dell'Abu Dhabi Tour, in prohgramma da giovedì a domenica. Una partnership importante per la squadra che comprende validi corridori come Sacha Modolo, Rui Costa e Diego Ulissi, pronti a spiccare il volo con "Fly Emirates".