Ciclismo: Fabio Aru campione italiano in linea

Fabio Aru si aggiudica, arrivando in solitaria sul traguardo d'Ivrea, il campionato italiano di ciclismo in linea, dopo aver staccato tutti sull'ultima salita; seconda posizione per Ulissi, che in volata è riuscito a precedere Nocentini. Niente da fare per Vincenzo Nibali, che, sull’ultimo passaggio sulla Serra, non è riuscito a tenere le ruote di uno scatenato Aru, che così conquista il suo primo trofeo tricolore in carriera.

La corsa, con partenza da Asti e arrivo ad Ivrea dopo 245 km, è stata caratterizzata da una fuga di tre uomini, Sterbini (Bardiani CSF), Carlini (D'Amico Utensilinord) e Battaglin (LottoNLJumbo), che hanno avuto anche un vantaggio di oltre 10 minuti sul gruppo dei migliori. Il plotone, grazie al forcing dell'Astana con Cataldo e Tiralongo, ha iniziato a muoversi sul primo dei quattro passaggi sulla salita della Serra, quattro km con una pendenza media del 7% e una massima del 13%, riducendo progressivamente lo svantaggio sui tre battistrada, che sono stati ripresi a 30km dal traguardo.

Il momento chiave è stato sull'ultimo passaggio sulla Serra, quando Aru, sul pezzo più duro della salita, è scattato facendo il vuoto dietro di sè. Hanno provato a reagire Caruso e Moscon, mentre Nibali ha alzato bandiera bianca, ma il giovane sardo ha continuato a rilanciare sui pedali, scollinando con oltre 30 secondi di vantaggio sui primi inseguitori. E' stato facile poi per Aru difendersi nella discesa e negli ultimi km pianeggianti, transitando per primo sul traguardo d'Ivrea; seconda posizione per Ulissi che in volata ha avuto la meglio su Nocentini.