Bradley Wiggins dice basta: il 36enne corridore britannico ha ufficialmente annunciato, attraverso un post sul proprio profilo Facebook, il ritiro dall'attività agonistica. Nominato Sir per i suoi enormi successi in carriera, durante la quale ha messo in bacheca 5 ori olimpici, un Tour de France e otto titoli mondiali, Wiggins viene da più parti considerato tra i più grandi pistard di tutti i tempi. "Ho avuto l'immensa fortuna di vivere un sogno e raggiungere la mia aspirazione dell'infanzia, quella di avere una vita e una carriera nello sport in cui mi innamorai a 12 anni - le parole con cui Wiggins annuncia l'addio -. Ho conosciuto i miei idoli e ho corso con loro durante questi ultimi vent'anni. Ho lavorato con i migliori allenatori e i migliori manager del mondo ai quali sempre dirò grazie per il loro appoggio. Il 2016 è stato l'ultimo passo di questo cammino".





