Chris Froome blocca la pornostar Mia Khalifa su Twitter

Good morning to everyone except @chrisfroome who blocked me — Mia Khalifa (@miakhalifa) June 28, 2017 Buon giorno a tutti tranne a Chris Froome che mi ha bloccata.

Con questo tweet l'ex pornostar Mia Khalifa, che ha lasciato la carriera hard dopo solo 3 mesi nell'industria per diventare gaming blogger, ha fatto sapere che il ciclista Chris Froome l'ha bloccata su Twitter.

In passato l'atleta era stato usato dalla Khalifa come oggetto di alcuni meme, instaurando una relazione a base di tweet ironici con lui.

Bae: Come over

Me: I can't, my bike broke

Bae: my parents aren't home

Me: pic.twitter.com/yLFD379he6 — Mia Khalifa (@miakhalifa) 14 luglio 2016

Ma a sorpresa, ieri è arrivato il blocco. Il motivo?

In molti ipotizzano che dietro al gesto possa esserci la moglie di Froome, Michel Cound, che gestisce i profili social del marito. La donna potrebbe non aver gradito gli scherzi della khalifa o aver subito un attacco di gelosia per via della sua passata carriera e delle attenzioni rivolte al marito.