Lo Zenit 'annuncia' Ibra poi cancella il post

Il futuro diè ancora tutto da scrivere. Dopo essere stato scaricato dal Manchester United che non ha inserito il nome dello svedese nell'elenco dei giocatori a disposizione per la prossima stagione, il fuoriclasse diha iniziato a mandare messaggi social, confermando a più riprese di voler continuare a giocare dopo il brutto infortunio al ginocchio che ha posto anzitempo fine alla propria stagione con i 'L'agente del giocatore,, lavora assiduamente per trovare una squadra all'ex Juventus, Inter e Milan con la MLS che resterebbe la prima scelta. Nelle ultime ore, però, è diventata caldissima la pista che porta allo Zenit San Pietroburgo dove potrebbe ricongiungersi con Roberto Mancini con cui ha vinto due scudetti consecutivi con la maglia nerazzurra.Nella giornata di sabato, i profili social del club russo hanno iniziato a seguire quelli di, una consuetudine che loriserva solo ai propri giocatori. E, come se non bastasse, l'accountdel club ha pubblicato un fotomontaggio che ritrae Ibra con la maglia azzurra dello Zenit. Il post è stato prontamente rimosso ma, ovviamente, l'immagine aveva già fatto il giro del web. Nonostante i quasi 36 anni, Ibrahimovic ha dimostrato anche in questa stagione di poter essere ancora decisivo in un campionato impegnativo come la. Sono state 28, infatti, le reti realizzate in stagione con la maglia dello United. 17 i centri in campionato nelle 28 partite disputate, 5 quelli in Europa League in 11 gare. Nonostante l'assenza dell'asso svedese, lo United è riuscito a trionfare nella seconda competizione europea per club, guadagnandosi l'accesso alla prossima edizione della