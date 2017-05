Udinese: ufficiale il rinnovo di Delneri fino al 2018

Tramite il suo sito ufficiale, l'Udinese ha comunicato l'intenzione di voler proseguire il rapporto con il suo attuale tecnico, Luigi Delneri. Il tecnico, subentrato a Iachini il 3 ottobre 2016, aveva firmato un contratto che lo avrebbe legato ai bianconeri fino al termine della stagione con opzione di rinnovo annuale. Il rendimento di Delneri e dell'Udinese, che hanno chiuso al tredicesimo posto in Serie A con 45 punti, ottenuti grazie a 12 vittorie e 9 pareggi. L'operato del tecnico ha evidentemente soddisfatto la società friulana, che ha deciso di esercitare il diritto di opzione del rinnovo, prolungando il contratto dell'ex Verona fino al 30 giugno 2018. Rinnovo anche per il secondo di Delneri, Giuseppe Ferrazzoli.

Delneri, quindi, sarà il tecnico dell'Udinese anche la prossima stagione. Soddisfazione tangibile anche nelle parole del tecnico: "Sono felice del fatto che la società abbia deciso di esercitare l'opzione. Ora, insieme, andremo avanti per la strada già intrapresa quest'anno, lavorando per crescere e migliorarci". La nuova stagione dell'Udinese inizierà con il primo giorno di ritiro, fissato per il 6 luglio.