Torino: si avvicina Sirigu, domani le visite mediche

Il primo colpo del Torino sta per arrivare: nelle ultime ore, infatti, si è sbloccata la situazione attorno a Salvatore Sirigu, portiere del Paris Saint Germain. L'azzurro ha trovato l'intesa con il club transalpino per la buonuscita, visti i 3.4 milioni che spettano al giocatore. Una volta risolto il contratto con i parigini, Sirigu potrà diventare a tutti gli effetti il nuovo portiere del Torino. Decisiva la giornata di domani, quando l'ex Palermo arriverà in Piemonte per sostenere le visite mediche e legarsi ai granata.

Salvatore Sirigu lascia il Paris Saint Germain dopo 5 anni nei quali ha totalizzato 190 presenze, vincendo 4 Ligue 1, 3 Supercoppe di Francia, 2 Coppe di Francia e 3 Coppe di Lega Francese. Nell'ultimo periodo, però, il 30enne è stato superato nelle gerarchie da Trapp. Così, nella scorsa stagione, Sirigu è finito in prestito prima al Siviglia, dove ha però giocato solo 3 partite, poi all'Osasuna, dove ha giocato tutta la seconda parte di stagione, chiudendo però la Liga all'ultimo posto con la retrocessione. Ora, Sirigu è pronto ad una nuova esperienza per raccogliere l'eredità di Hart al Torino e rilanciarsi.