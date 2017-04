Il Torino rischia seriamente di perdere Joe Hart alla fine di questa stagione. Il portiere inglese, arrivato in prestito dal Manchester City, non sembra intenzionato a restare in Italia e sarebbe pronto a tornare in Inghilterra. A rivelarlo è il tabloid britannico Mirror secondo cui l'estremo difensore snobberebbe l'ipotesi di un altro anno in prestito alla corte di Sinisa Mihajlovic e vorrebbe prendersi definitivamente il posto da titolare tra i pali della Nazionale inglese in vista del Mondiale di Russia 2018 giocando in un top club di Premier League.

La sua stagione, costellata di prodezze ed errori, non ha convinto del tutto il Torino a riscattare il cartellino (circa 15 milioni) e l'unico tentativo potrebbe essere il complicato rinnovo del prestito dal Manchester City. Ipotesi che non piace particolarmente né al portiere, né alla dirigenza del team inglese. E così ecco che sul 30enne originario di Shrewsbury avrebbero messo gli occhi società del calibro di Manchester United, Everton, Chelsea e Liverpool. Proprio i Reds sarebbero in pole position: secondo un altro tabloid come il Sun, infatti, Jurgen Klopp sarebbe pronto ad offrire circa 15-20 milioni al City.