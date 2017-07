Torino: Cairo pensa a un clamoroso ritorno, contattato Cerci

Alessio Cerci sarebbe a un passo da un incredibile ritorno al Torino, dopo l'esperienza, non positiva, in Spagna all'Atletico di Simeone. L'esterno, dopo tre anni, potrebbe tornare alla corte di Cairo, anche se di sicuro dovrà ricucire lo strappo con i tifosi, che, dopo la sua partenza per l'Atletico Madrid, lo considerarono un traditore per aver abbandonato la città solo per i soldi. Negli ultimi giorni la dirigenza granata ha contattato l'agente del giocatore, che ha espresso la volontà di voler ritornare a giocare nel campionato italiano.

Urbano Cairo sta davvero pensando di riportare a Torino Cerci, che, nelle due stagioni in granata, ha realizzato 21 gol in 79 presenze, diventando un punto fisso per l'attacco di Ventura. Il presidente del Toro, dovrà però accellerare i tempi se vuole riportare in granata l'esterno, visto che, nell'ultime ore, l'Hellas Verona ha fatto al giocatore un'offerta molto sostanziosa.