Serie A: il tabellone del mercato invernale

Il calciomercato invernale si chiude senza sussulti e i trasferimenti delle ultime settimane non sembrano aver cambiato le gerarchie. La Juventus aggiunge il combattente Rincon in mediana e il talento Orsolini per giugno, la Roma ha provato a prendere Defrel, Pellegrini, Jesè e Kessiè ma alla fine si deve accontentare del talentino Grenier, ex Lione. Valzer delle punte al Napoli: fuori lo sfiduciato Gabbiadini e dentro il bomber Pavoletti. L'Inter sfoltisce la rosa cedendo Jovetic, Ranocchia e Felipe Melo, e aggiunge in mediana il talento Gagliardini bruciando Roma e Napoli, il vero colpo di questo mercato. La Fiorentina punta sulla voglia di riscatto di Sportiello e Saponara, il Torino scommette su Iturbe, il Milan rimpiazza il partente Niang e l'infortunato Bonaventura coi talenti Deulofeu e Ocampos mentre il Genoa rivoluziona ancora la rosa e scommette su Hiljemark, Cataldi e il bizzoso Taarabt.

Tutti i trasferimenti del mercato invernale.

ATALANTA (all. Gasperini)

Acquisti: Gollini (p, Aston Villa), Cristante (c, Pescara), F.Rossi (p, Teramo rp), Mounier (a, Atalanta), Hateboer (d, Groningen)

Cessioni: Stendardo (d, Pescara), Pinilla (a, Genoa), Gagliardini (c, Inter), Sportiello (p, Fiorentina), D.Bassi (p, svincolato), Suagher (d, Bari), Carmona (c, svincolato)

Formazione tipo (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez.

BOLOGNA (all. Donadoni)

Acquisti: B.Petkovic (a, Trapani), Juan Valencia (c, Cortuluá), A. Fofana (a, svincolato)

Cessioni: Morleo (d, Bari), A. Gomis (p, Salernitana), Floccari (a, Spal), A. Ferrari (d, Verona), Mounier (a, Atalanta), Acquafresca (a, Ternana)

Formazione tipo (4-3-3): Mirante; Krafth, Gastaldello, Maietta, Masina; Nagy, Viviani, Dzemaili; Verdi, Destro, Krejci.

CAGLIARI (all. Rastelli)

Acquisti: Gabriel (p, Milan), Faragò (c, Novara), Miangue (d, Inter), Ibarbo (a, Panathinaikos), Deiola (c, Spezia)

Cessioni: Storari (p, Milan), Munari (c, Parma), Bittante (d, Salernitana), Giannetti (a, Spezia)

Formazione tipo (4-3-1-2): Rafael; Isla, Ceppitelli, Bruno Alves, Pisacane; Dessena, Di Gennaro, Padoin; Farias; Sau, Borriello.

CHIEVO (all. Maran)

Acquisti: Gakpé (a, Genoa)

Cessioni: Parigini (a, Bari), F. Costa (d, Spal), L. Jallow (a, Trapani), Floro Flores (a, Bari)

Formazione tipo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Danielli, Cesar, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Meggiorini.

CROTONE (all. Nicola)

Acquisti: Acosty (a, Latina), Kotnik (a, Nova Gorica)

Cessioni: Fazzi (c, Perugia), Salzano (c, Bari), Cojocaru (p, Frosinone), Palladino (a, Genoa), Gnahoré (c, Perugia), De Giorgio (a, Latina)

Formazione tipo (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Barberis, Crisetig, Stoia; Trotta, Falcinelli.

EMPOLI (all. Martusciello)

Acquisti: Thiam (a, PAOK Salonicco), Zajc (c, NK Olimpia), Jakupovic (a, Middlesbrough), El Kaddouri (c, Napoli), Picchi (c, Spal)

Cessioni: Gilardino (a, Pescara), Maiello (c, Frosinone), Chanturia (a, Olhanense), Saponara (c, Fiorentina), Matheus Pereira (c, Juventus)

Formazione tipo (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, COsta, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; EL KADDOURI; Mchedlidze, Maccarone.

FIORENTINA (all. P. Sousa)

Acquisti Sportiello (p, Atalanta), Castrovilli (c, Bari), Scalera (d, Bari), Saponara (c, Empoli)

Cessioni: Lezzerini (p, Avellino), Zarate (a, Watford), Dijks (d, Vitesse)

Formazione tipo (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Oliveira; Bernardeschi, Ilicic; Kalinic.

GENOA (all. Juric)

Acquisti: L. Morosini (c, Brescia), Beghetto (c, Spal), Pinilla (a, Atalanta), Taarabt (c, Benfica), Cataldi (c, Lazio), Rubinho (p, Como), Hiljemark (c, Palermo), Palladino (a, Crotone)

Cessioni: Rincon (c, Juventus), Pavoletti (a, Napoli), Fiamozzi (d, Frosinone), Ocampos (a, Milan), I. Cissokho (d, Angers), Gakpé (a, Chievo)

Formazione tipo (3-4-2-1): Lamanna; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, HILJEMARK, Veloso, Laxalt; TAARABT, Rigoni; Simeone.

INTER (all. Pioli)

Acquisti: Gagliardini (c, Atalanta), Sainsbury (d, Jiangsu Suning)

Cessioni: Felipe Melo (c, Palmeiras), Jovetic (a, Siviglia), Miangue (d, Cagliari), A. Gnoukouri (c, Udinese), Zonta (c, Pisa), Ranocchia (d, Hull CIty)

Formazione tipo (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; GAGLIARDINI, Brozovic; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.

JUVENTUS (all. Allegri)

Acquisti: Rincon (c, Genoa), Matheus Pereira (c, Empoli)

Cessioni: Kastanos (c, Pescara), Evra (d, Marsiglia)

Formazione tipo (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Marchisio; Dybala, Pjanic, Mandzukic; Higuain.

LAZIO (all. S. Inzaghi)

Acquisti: Crecco (c, Avellino)

Cessioni: Prce (d, Brescia), Cataldi (c, Genoa), Minala (c, Salernitana), Leitner (c, Augsburg), Vinicius (d, AEK Atene), Morrison (c, QPR), Kishna (a, Lille)

Formazione tipo (4-3-3): Marchetti; Basta, De Vrij, Wallace, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Anderson, Immobile, Keita.

MILAN (all. Montella)

Acquisti: Storari (p, Cagliari), Deulofeu (a, Everton), Ocampos (a, Genoa), Oduamadi (a, HJK Helsinki)

Cessioni: Gabriel (p, Cagliari), Luiz Adriano (a, Spartak Mosca), M. Niang (a, Watford), Ely (d, Deportivo Alves)

Formazione tipo (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, DEULOFEU.

NAPOLI (all. Sarri)

Acquisti: Pavoletti (a, Genoa), Leandrinho (a, Ponte Preta)

Cessioni: R. Insigne (a, Latina), Lasicki (d, Carpi), El Kaddouri (c, Empoli), Gabbiadini (a, Southampton)

Formazione tipo (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

PALERMO (all. D. Lopez)

Acquisti: S. Silva (a, GIF Sundsvall), Sunjic (d, Stoccarda)

Cessioni: Hiljemark (c, Genoa), Quaison (a, Mainz), Bouy (c, PEC Zwolle), Bentivegna (a, Ascoli)

Formazione tipo (4-3-1-2): Posavec; Rispoli, Goldaniga, Gonzalez, Aleesami; Jajlo, Chochev, Bruno Henrique; Diamanti; Trajkovski, Nestorovski.

PESCARA (all. Oddo)

Acquisti: Cerri (a, Spal), Stendardo (d, Atalanta), Bovo (d, Torino), Gilardino (a, Empoli), Cubas (c, Boca Juniors), Kastanos (c, Juventus), Muntari (c, svincolato)

Cessioni: Aquilani (c, Sassuolo), Pigliacelli (p, Trapani), Manaj (a, Pisa), Zuparic (d, HNK Rijeka), Pettinari (a, Ternana), Cristante (c, Atalanta)

Formazione tipo (4-3-2-1): Bizarri; Zampano, STENDARDO, BOVO, Biraghi; Verre, Memushaj, MUNTARI; Benali, Caprari; Bahebeck.

ROMA (all. Spalletti)

Acquisti: Grenier (c, Lione)

Cessioni: Iturbe (a, Torino), Seck (d, Carpi)

Formazione tipo (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio; Bruno Peres, Nainggolan, Strootman, Emerson; Salah, Perotti; Dzeko.

SAMPDORIA (all. Giampaolo)

Acquisti: Bereszynski (d, Legia Varsavia), Simic (d, Hajduk Spalato), Criscuolo (c, Latina), Falcone (p, Livorno)

Cessioni: Eramo (c, Benevento), Krajnc (d, Frosinone), Cassano (a, svincolato), Pedro Pereira (d, Benfica), Tozzo (p, Matera)

Formazione tipo (4-3-1-2): Viviano; BERESZYNSKI, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Bruno Fernandes; Muriel, Quagliarella.

SASSUOLO (all. Di Francesco)

Acquisti: Aquilani (c, Pescara), Scamacca (a, PSV)

Cessioni: Terranova (d, Frosinone)

Formazione tipo (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Mazzitelli, AQUILANI; Berardi, Defrel, Politano.

TORINO (all. Mihajlovic)

Acquisti: Iturbe (a, Roma), Carlao (d, APOEL Nicosia), Remacle (c, Standard Liegi)

Cessioni: Bovo (d, Pescara), Aramu (a, Pro Vercelli), Vives (c, Pro Vercelli)

Formazione tipo (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic.

UDINESE (all. Delneri)

Acquisti: A. Gnoukouri (c, Inter), Ranegie (a, Watford), Gabriel Silva (d, Granada)

Cessioni: Penaranda (a, Malaga), Armero (d, Bahia), P. Kone (c, Granada), Wague (d, Leicester City)

Formazione tipo (4-3-1-2): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums, Jankto; De Paul; Thereau, Zapata.