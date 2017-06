Sassuolo, Cristian Bucchi è il nuovo allenatore

Cristian Bucchi è il nuovo allenatore del Sassuolo. E' stata la stessa società neroverde, da pochi giorni separatasi da Di Francesco, ora alla Roma, a svelare il tecnico per la prossima stagione tramite un comunicato sul sito ufficiale. L'ex attaccante verrà presentato mercoledì. "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Cristian Bucchi. La conferenza stampa di presentazione ai media si terrà domani, Mercoledì 21 Giugno, alle ore 12 presso il Modena Golf & Country Club di Colombaro (MO). Sempre domani, Mercoledì 21 Giugno, si terrà anche la presentazione di Mister Cristian Bucchi alla città e ai tifosi neroverdi con un incontro, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sassuolo, previsto per le ore 21 in Piazzale Roverella a Sassuolo. Invitiamo fin da ora tutti i tifosi e gli sportivi sassolesi a partecipare numerosi alla serata per accogliere e tributare un caloroso benvenuto a Mister Cristian Bucchi."

Cristian Bucchi, ex attaccante di Ascoli, Modena e Napoli, dopo essersi ritirato dal calcio giocato al termine della stagione 2010/2011 ha allenato la primavera del Pescara, subentrando alla guida della prima squadra abruzzese dopo l'esonero di Bergodi nella stagione 2012/2013, terminata con un solo pareggio e nessuna vittoria nelle ultime undici partite di Serie A. Dopo aver allenato Gubbio, Torres e Maceratese, con la quale ha sfiorato la promozione perdendo il quarto di finale dei Playoff di Lega Pro contro il Pisa di Gattuso, successivamente salito in cadetteria, il 15 giugno 2016 diventa il nuovo tecnico del Perugia. Con gli umbri, in Serie B, chiude il campionato al quarto posto, accedendo ancora ai Playoff, dove viene eliminato in semifinale dal Benevento, promosso insieme a Spal e Verona. Ora, dopo la massima serie soltanto sfiorata con il Perugia, Bucchi arriva al Sassuolo con la speranza di ribaltare il trend negativo che non lo ha mai visto vincere in Serie A e migliorare la posizione raggiunta lo scorso anno dai neroverdi.