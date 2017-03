"Suning pazzo di Berardi? Fa bene a esserlo perché è un campione". Con queste parole, pronunciate nel corso di un'intervista al microfono di Premium Sport, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, fa il punto sulle voci di mercato che da diverso tempo circondano l'attaccante neroverde, di sicuro il pezzo più pregiato della rosa a disposizione di Di Francesco. Berardi è dato nel mirino dell'Inter, ma Carnevali precisa: "Se fosse veramente così al momento opportuno l'Inter ci farà una richiesta che adesso non è mai arrivata. Con i nerazzurri non c'è stato nessun contatto finora. Quanto vale il giocatore? Ho letto grandi cifre in giro, penso che nel momento in cui ci sarà la volontà di fare l'operazione, si farà la valutazione giusta. L'anno scorso c'era la Juve, ma c'era la volontà nostra e di Berardi di continuare insieme, poi in estate vedremo. E' uno dei talenti più importanti del nostro calcio, è normale che i grandi club italiani e stranieri siano su di lui. Ne parleremo, ma non vogliamo cedere facilmente i nostri pezzi più pregiati".



commenta anche il trionfo della squadraal: "che ci ha riempito di soddisfazione. Per ilquesto successo nel settore giovanile è una grande cosa, fa parte di un progetto che la nostra proprietà ci ha chiesto. Stiamo portando avanti questo progetto in prima squadra e nel. Il nostro mister ama lavorare con i giovani e con i ragazzi, e questo tipo di filosofia parte dal mister e si allarga a tutto il settore giovanile. Oltre alla Primavera, anche nelle altre categorie stiamo raggiungendo ottimi risultati".