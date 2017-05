Sassuolo: Bucchi favorito per la panchina

Il Sassuolo perderà Eusebio Di Francesco, destinato entro il weekend a diventare il nuovo allenatore della Roma, ed è alla ricerca del nuovo tecnico. Il favorito sembra essere Cristian Bucchi, l'attuale mister del Perugia in serie B; resta viva anche l'alternativa Rolando Maran, che ha fatto benissimo al Chievo, mentre pare sfumata la pista che portava a Roberto De Zerbi, destinato a firmare in Spagna col Las Palmas.

Il ds Guido Angelozzi aveva dichiarato: "De Zerbi è uno bravo, lo stiamo seguendo, così come stiamo seguendo qualche altro allenatore. Rastelli? Lo abbiamo seguito, così come abbiamo seguito Bucchi, Fabio Grosso, Maran... Dovremo decidere se lavorare con un allenatore giovane, emergente, oppure con un tecnico un po' più esperto". Perso De Zerbi, secondo molti la prima scelta degli emiliani, ecco che Bucchi sembra il principale candidato per la panchina del Sassuolo: il 40enne romano è un profilo ideale per il club di Squinzi, ha fatto gavetta tra Lega Pro e serie B e ora è pronto per il grande salto in A.