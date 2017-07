Sampdoria, ufficiale: Muriel ceduto al Siviglia

Luis Muriel lascia la Sampdoria e si trasferisce in Spagna. Il colombiano è, ufficialmente, un nuovo giocatore del Siviglia. L'annuncio è stato dato direttamente dal club andaluso attraverso il classico comunicato sul sito internet: "Luis Muriel ha superato le visite mediche e firmato il suo contratto con il Siviglia per le prossime cinque stagioni. Il giocatore si metterà a disposizione del tecnico Berizzo e verrà presentato martedì alle ore 13".

Dalla nota non trapelano indicazioni sui termini economici dell'affare ma, secondo le ultime indiscrezioni, la Sampdoria dovrebbe incassare circa 20 milioni di euro più bonus e il 20% sull'eventuale futura rivendita dell'attaccante. Muriel è sbarcato domenica a Siviglia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Con la maglia blucerchiata ha totalizzato 84 presenze e 24 gol in 2 anni e mezzo.