Sampdoria: sfuma l'arrivo di Wesley Sneijder

Una suggestione destinata a rimanere tale: Wesley Sneijder non tornerà in Serie A. L'olandese, pronto a rescindere il prossimo martedì il contratto con il Galatasaray, si era offerto alla società di Ferrero. Un'autocandidatura che, però, non sarebbe stata raccolta dalla società e dall'allenatore blucerchiato. Il direttore sportivo Carlo Osti, che cura i contatti con Guido Albers, agente di Sneijder, non sarebbe stregato dall'idea di portare a Marassi un giocatore in grado di vincere tutto con l'Inter nel 2010, anno in cui ha sfiorato il titolo Mondiale con la sua Olanda. Il no definitivo, però, sarebbe arrivato da Marco Giampaolo.

Alla base del rifiuto del tecnico blucerchiato, secondo Sky Sport, ci sarebbero ragioni di natura tecnico-tattica. La Sampdoria, infatti, sarebbe già adeguatamente fornita in avanti. Pur perdendo Patrick Schick, andato alla Juventus, sono infatti arrivati altri due giocatori: Ilicic, che martedì effettuerà le visite mediche trasferendosi dalla Fiorentina, e Caprari, arrivato dall'Inter nell'operazione che ha portato nel capoluogo lombardo Milan Skriniar. In più, nonostante abbia molte offerte, Giampaolo ha ancora a disposizione Luis Muriel, corteggiato in Italia e all'estero. Il dualismo Ilicic-Sneijder avrebbe inoltre potuto creare problemi di sovrabbondanza a Giampaolo per il ruolo di trequartista. Problema che il tecnico non dovrà porsi: Sneijder non andrà alla Sampdoria.