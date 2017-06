Sampdoria: possibile colpo Sneijder, si attende l'ok di Giampaolo

Wesley Sneijder sarebbe pronto a tornare in Italia. Sul fantasista, protagonista assoluto nella stagione del Triplete dell'Inter, è piombata la Sampdoria del presidente Ferrero che vuole tentare il colpo da novanta. Attualmente in forza al Galatasaray, il 33enne olandese avrebbe dato il suo consenso a un nuovo sbarco in Serie A con destinazione Genova. Vi sarebbe già un accordo informale tra le parti con il giocatore che andrebbe a percepire due milioni più bonus per una stagione dopo aver rescisso il contratto col club turco.

In queste ore la Sampdoria sta cercando di vincere la forte concorrenza dei Los Angeles Fc, formazione statunitense pronta a mettere sul piatto della trattativa un biennale da 3,5 milioni di dollari a stagione per convincere l'olandese. Wesley, però, vorrebbe disputare un ultimo campionato in Europa ed è intrigato da un ritorno in Serie A. L'affare potrebbe andare in porto nei prossimi giorni anche se il presidente Ferrero attende ancora l'ok di Giampaolo che dovrà capire come inserire Sneijder nello scacchiere tattico tenendo conto dell'imminente approdo in blucerchiato di Joseph Ilicic.