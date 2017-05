No del Cholo, Schick per l'attacco

Uno dei nomi più caldi di questi giorni di mercato è sicuramente Patrik Schick. L'attaccante della Sampdoria è stato autore di una grande stagione in blucerchiato, con 13 gol in 32 partite, 11 dei quali in campionato. Il ceco, che ha solo 21 anni, ha così attirato le attenzioni di tutte le più grandi squadre, tra cui Juventus e Inter, le favorite alla volata finale, ma anche Napoli, Milan e Roma. E' recentissimo l'interesse di Monchi per Schick, ma i bianconeri e i nerazzurri sono comunque in vantaggio per il numero 14 della Sampdoria.

Stando alle dichiarazioni di Massimo Ferrero, presidente del club blucerchiato, la punta sarebbe addirittura nel mirino di formazioni estere. In ogni caso, la condizione affinché Schick si allontani da Marassi è una, ed è imposta proprio dal numero 1 della Sampdoria. "Juve, Roma, Milan, Napoli, Inter, perfino l'estero. Tutti lo vogliono. La Samp se lo tiene stretto, ma se qualcuno lo volesse, lo farebbe ad una condizione: che il ragazzo resti un altro anno a Genova. Deve ancora crescere". Non manca la solita ironia al numero 1 blucerchiato: "Qui c'è il sole, c'è il mare, non vedo dove possa andare". Gli fa eco il suo braccio destro, l'avvocato Antonio Romei: "C'è la possibilità che rimanga ancora un anno, ma è chiaro che il mercato è in continua evoluzione. Non posso escludere nulla".