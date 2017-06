Roma, c'è il sì di Seri

Decisi passi in avanti verso il secondo acquisto di questa sessione di calciomercato. Dopo Hector Moreno, in rete alla Confederations Cup, la Roma avrebbe ottenuto l'accordo con Jean Michel Seri, centrocampista del Nizza. L'incontro con Monchi, stando al Corriere dello Sport avrebbe avuto esito positivo: l'ivoriano ha accettato l'offerta dei giallorossi. A questo punto, resta da raggiungere l'accordo con il Nizza. Il presidente Rivere ha però già rifiutato un'offerta di 25 milioni.

Per assicurarsi le prestazioni del classe '91, però, la Roma dovrà battere la concorrenza delle big europee. Su Seri, infatti, ci sarebbe anche, e soprattutto, il Barcellona. Secondo il 'Mundo Deportivo', infatti, l'ivoriano sarebbe una delle alternative (l'altra è Pjanic) nel caso in cui il Paris Saint Germain dovesse rifiutarsi di cedere Marco Verratti ai blaugrana. A quel punto, inizierebbe un testa a testa con il nuovo tecnico Ernesto Valverde per il centrocampista che, quest'anno, ha segnato 7 gol, fornendo 9 assist e contribuendo in maniera non indifferente alla qualificazione del Nizza al preliminare di Champions. Nel caso dovesse sfumare, l'alternativa sarebbe Gonalons, gioiello del Lione. Prima di tutto, però, bisognerà cedere: Monchi sta lavorando, in uscita, all'addio di Leandro Paredes.