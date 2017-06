Roma: salta l'accordo con lo Zenit per Manolas

Clamoroso quanto sta accadendo a Roma secondo il Corriere dello Sport: i giallorossi e lo Zenit San Pietroburgo hanno interrotto le trattative per il trasferimento in Russia di Kostas Manolas. Il difensore, promesso sposo di Mancini, si sarebbe ritirato dall'affare, non avendo trovato l'accordo con i russi. La motivazione alla base del rifiuto è la modalità di pagamento: al greco, come concordato con lo Zenit, sarebbero andati 4 milioni di euro a stagione per 4 anni. Il club però, avrebbe pagato in rubli, mentre Manolas avrebbe preferito essere pagato in euro, non accettando la valuta russa.

Questo piccolo dettaglio ha innescato una reazione ha catena che ha posto fine all'affare: il difensore non si è presentato a Villa Stuart, dove avrebbe sostenuto le visite mediche, e lo Zenit di Roberto Mancini si sarebbe ritirato dall'affare. Per la Roma, quindi, salta un trasferimento che avrebbe portato nelle casse giallorosse almeno 40 milioni di euro, con relativi bonus. Con la partenza del greco, inoltre, Antonio Rudiger sarebbe stato blindato, accelerando le operazioni di rinnovo del tedesco. Ora, a causa di questo incidente di percorso, Monchi è costretto a ripartire da zero e riorganizzare il mercato.