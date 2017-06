Roma, Salah verso l'addio: il Liverpool alza l'offerta

Non solo Francesco Totti. In vista della prossima stagione la Roma rischia di perdere un altro tassello fondamentale dell'attacco, Mohamed Salah. Sulle sue tracce da diverso tempo c'è il Liverpool che, secondo quanto riferito dal Times, avrebbe già messo sul piatto un'offerta da 34 milioni. Il club giallorosso, disposto a cedere il giocatore, avrebbe rifiutato la prima offerta chiedendo 40 milioni. La distanza di 6 milioni tra domanda ed offerta non appare incolmabile mentre Salah andrebbe a percepire un ingaggio di 5 milioni netti all'anno, il doppio rispetto a quanto guadagna oggi.

Con i soldi dell'eventuale cessione dell'egiziano, la Roma andrebbe a ripianare il buco di bilancio e potrebbe blindare i suoi gioielli più richiesti. Primo fra tutti Kostas Manolas che vuole restare nella Capitale nonostante l'interesse di top club come l'Inter. La società giallorossa potrebbe accontentare le richieste economiche del greco in vista di un possibile rinnovo contrattuale. Resta, infine, n grosso punto interrogativo sul futuro di Edin Dzeko. Il bosniaco, fresco vincitore della classifica cannonieri di Serie A, potrebbe cedere alle lusinghe dello Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini.