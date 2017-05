La Roma risponde al Milan: assalto a Kalinic

Sarà un'estate di grandi cambiamenti in casa Roma. L'arrivo del nuovo direttore sportivo Monchi cambia le strategie del mercato giallorosso e gli investimenti potrebbero essere sostanziosi. Nella giornata odierna è però praticamente svanito il primo obiettivo: Franck Kessié dell'Atalanta è ormai ad un passo dal Milan. E così la Roma cerca di rispondere ai rossoneri inserendosi nella trattativa per Nikola Kalinic.

I rossoneri sono pronti a mettere sul piatto circa 30 milioni, si attende ora la risposta economica della Roma. L'attaccante croato della Fiorentina, da tempo nel mirino della nuova dirigenza milanista (Mirabelli in primis), potrebbe sbarcare nella Capitale insieme all'attuale tecnico viola Paulo Sousa. Il portoghese è infatti il primo nome sulla lista dei possibili tecnici in grado di sostituire il partente Luciano Spalletti. Intanto per il centrocampo è sempre più calda la pista che porta a Mario Lemina. Il giocatore trova poco spazio alla Juventus e potrebbe essere acquistato per una decina di milioni di euro.