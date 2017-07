Roma: obiettivo Nastasic, ma lo Schalke frena

Nella conferenza stampa di presentazione della stagione, il nuovo tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato di 5 acquisti necessari da qui alla chiusura del mercato per rafforzare la rosa. Il primo potrebbe essere Matija Nastasic, centrale serbo attualmente in forza allo Schalke 04 che tanto piace al nuovo ds giallorosso Monchi. Per strappare l'ex difensore della Fiorentina (in viola nel 2011-12) ci vogliono tra i 12 e i 15 milioni ma l'operazione potrebbe essere più complicata del previsto.

Nella giornata odierna era, infatti, prevista un'accelerata della trattativa. Dalla Germania, però, arrivano dichiarazioni poco confortanti. A rilasciarle è il direttore sportivo dello Schalke, Christian Heidel che, in un'intervista alla "Bild", rivela: "Nastasic è un giocatore importante per noi, fa parte del nostro progetto". La Roma può comunque contare sulla forte determinazione del giocatore che vuole a tutti i costi tornare in Italia dopo l'esperienza con la maglia viola.