Arrivano parole rassicuranti da Monchi, che a Pinzolo, sede del ritiro estivo della Roma, ha fatto il punto della situazione sul mercato giallorosso: "Credo che il tempo delle cessioni di calciatori importanti sia finito. Ora va costruita una squadra con le opzioni di mercato a disposizione - ha affermato Monchi - Nainggolan resterà, mentre su Defrel siamo lontani. Ad oggi c’è una differenza importante. Noi vogliamo pagare il prezzo giusto, esattamente come vendiamo calciatori al prezzo adeguato. Non vogliamo prendere calciatori al prezzo che non riteniamo congruo".

Il d.s, oltre al mercato, ha risposto alle domande sugli obiettivi della Roma: "Sono molto ambizioso, sono sempre stato così da ds. Così come il titolo non si vince a novembre ma a maggio, la squadra non si chiude i primi di luglio ma a fine agosto - ha dichiarato Monchi - Sono convinto che la Roma alla fine del mercato avrà un’ottima squadra, pronta per competere per il massimo. Se poi ci vedremo al Circo Massimo non lo so… Ma sarà importante avere argomenti per essere lì e credo che la Roma li avrà"