Roma, il Sassuolo ha detto 'sì' per Defrel

Dopo tante cessioni che hanno fatto un po' storcere il naso ai propri tifosi, la Roma si prepara ad acquistare. Il Sassuolo, infatti, ha detto 'sì' per la cessione di Gregoire Defrel, uno degli obiettivi principali della società giallorossa. La lunga trattativa è dunque vicinissima a concludersi con un epilogo positivo per Eusebio Di Francesco che ha già allenato l'attaccante francese nel corso della precedente esperienza sulla panchina del Sassuolo. Secondo gli ultimi rumors di mercato, la Roma si impegna a versare nelle casse della società emiliana circa 20 milioni di euro più bonus. L'attaccante francese è atteso già nelle prossime ore nel ritiro di Pinzolo.

Quello di Defrel, però, non è l'unico nome appuntato sul taccuino del direttore sportivo Monchi. Secondo quanto trapela dall'Inghilterra, infatti, la Roma sarebbe sulle tracce di Ryhad Mahrez per il dopo Salah. A riportare l'indiscrezione è il 'The Sun'. Secondo quanto riferisce il tabloid, Monchi avrebbe già iniziato a fare dei sondaggi per portare l'algerino a Trigoria. A rendere complicata l'operazione, però, ci sono l'elevata richiesta del Leicester, che pretende almeno 50 milioni di euro, e la concorrenza di Arsenal e Barcellona. Monchi potrebbe provare a fare leva sulla volontà del giocatore di lasciare le 'Foxes', d'altronde Di Francesco è stato chiaro: servono due esterni offensivi.