Roma: idea Boateng se parte Rudiger

Dopo l'arrivo dal Siviglia del nuovo direttore sportivo Monchi, la Roma si appresta a vivere un'estate caldissima all'insegna del mercato. Il reparto che, con ogni probabilità, subirà le maggiori trasformazioni sarà quello arretrato. Sembra infatti imminente la cessione di Antonio Rudiger, cercato con insistenza dai principali club europei. Il club giallorosso potrebbe incassare una considerevole plusvalenza considerando che ora il tedesco vale almeno il doppio rispetto ai 13,5 milioni spesi per acquistarlo dallo Stoccarda.

Per sostituire Rudiger, Monchi osserva da vicino un altro difensore della Bundesliga: Jerome Boateng. Il fratello minore dell'ex milanista Kevin-Prince ha trovato sempre meno spazio nel Bayern Monaco dopo l'infortunio alla spalla e potrebbe in estate lasciare il club fresco campione di Germania. La Roma, nel frattempo, prosegue nella sua battaglia a distanza con il Milan per arrivare a Franck Kessié, centrocampista ivoriano dell'Atalanta.