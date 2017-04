La Roma si appresta a vivere il derby di Coppa Italia con la Lazio che può decidere un'intera stagione. Il tecnico Spalletti ha infatti più volte affermato di essere pronto ad abbandonare la panchina in caso di mancata conquista di almeno un titolo e, visto che lo scudetto appare quasi irraggiungibile con la Juve distante 6 punti, la Tim Cup rappresenta l'ultimo obiettivo.

In casa capitolina, però, si pensa già al futuro con l'imminente approdo del nuovo direttore sportivo Monchi che, in un'intervista rilasciata a El Partitazo de Cope, ragiona già da dirigente romanista: "Presto tracceremo una linea e parleremo anche del mio contratto. Luis Enrique? Sarei cieco a dire che non mi piace, i risultati sportivi sono eccezionali e non so se Spalletti resterà, non ho approfondito così tanto con la società".

Il nome caldo per rimpiazzare l'eventuale partente Spalletti è dunque quello di Luis Enrique, già sulla panchina giallorossa nella stagione 2011-12. Seppure l'annuncio appia ormai imminente, Monchi lascia ancora aperte tute le porte: "Quando troverò un accordo con un nuovo club lo farò sapere. La Roma è lì, ci sono stati dei contatti, ma non è ancora chiuso. Li ho incontrati a Londra e il problema è che si è venuto a sapere". Da parte del club la concentrazione è massima sul derby di Coppa Italia e non trapelano conferme e smentite sull'arrivo di Monchi.