Edin Dzeko si è preso la Roma. Dopo una prima stagione da dimenticare, l'attaccante bosniaco è stato uno dei grandi protagonisti dell'annata giallorossa, segnando valanghe di gol che hanno tenuto viva la corsa scudetto fino alle ultime giornate. Le prestazioni dell'ex bomber del Manchester City hanno attirato sul giocatore l'attenzione di diversi club europei che hanno bussato alla porta del nuovo direttore sportivo giallorosso Monchi per avere informazioni sul giocatore.

Di futuro e della prossima finestra del calciomercato ha parlato lo stesso Dzeko, che ha voluto togliersi dal mercato, giurando amore alla società capitolina: "Ho un contratto con la Roma e non credo che la società stia pensando ad altro - spiega ai microfoni di ‘Radio Sarajevo’ - . Sono felice a Roma". Il prossimo allenatore della Roma potrà dunque contare su di un giocatore rigenerato dopo il primo campionato in Italia: "Rispetto ad un anno fa tutto è cambiato grazie al lavoro ed alla fiducia - prosegue il bosniaco -. Non ho mai perso la convinzione nelle mie qualità, che sono venute fuori in questa stagione, statisticamente la migliore della mia carriera. Ho fatto del mio meglio e, grazie anche ai compagni di squadra che hanno creduto in me, sono diventato capocannoniere della Serie A. Molto importante anche il rapporto con i tifosi, che mi hanno aiutato e sostenuto".