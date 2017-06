Roma: il Chelsea piomba su Manolas, Monchi punta Berardi

Dopo aver incassato 42 milioni per la cessione di Salah al Liverpool, la Roma è pronta a piazzare un nuovo colpo in uscita. Negli ultimi giorni c'era stata una forte accelerata dello Zenit San Pietroburgo su Manolas ma il difensore greco potrebbe finire in Premier League. Sul giocatore è infatti piombato il Chelsea di Antonio Conte, pronto ad offrire circa 40 milioni di euro per strappare il giocatore alla concorrenza del club russo. Lo stesso Manolas avrebbe già manifestato la sua preferenza verso l'approdo in Premier League ma la trattativa potrebbe andare per le lunghe.

Lo stallo sul greco rischia di rallentare anche il mercato in entrata con la pista Karsdorp del Feyenoord che rimane in salita. Dopo aver chiuso per il riscatto di Pellegrini, la Roma si appresta ad intavolare una nuova trattativa con il Sassuolo con il ds Monchi impegnato in queste ore sul fronte Domenico Berardi. L'esterno dell'Under 21 è un pallino di Di Francesco ma i neroverdi chiedono 50 milioni di euro e aspettano di incontrare i giallorossi per discutere dell'affare, con il possibile inserimento di contropartite tecniche.