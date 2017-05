Il futuro di Radja Nainggolan sarà ancora alla Roma. Il centrocampista belga, in un'intervista rilasciata a Centro Suono Sport, si toglie virtualmente dal mercato affondando così le speranze dei tifosi interisti di vederlo vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione: "Seguire Spalletti a Milano? Io non so niente, ma da parte mia è semplice: voglio restare alla Roma, l'ho sempre detto. Ho già rinunciato al Chelsea lo scorso anno".

Dopo gli annunciati prolungamenti di contratto di De Rossi e Strootman, ci si attende ora da parte della società la conferma di Radja: "Il mio stile di gioco è quello, ho sempre dato il massimo in campo, mi fa piacere che la gente mi voglia bene, mi godo questo momento, il futuro si vedrà più in là. Io sono sempre qua, ho dato tanto, ho dimostrato, adesso aspetto".

Nainggolan torna poi sull'acceso "scambio di vedute" con alcuni tifosi della Juventus che lo ha visto protagonista negli ultimi giorni: "Quando ho segnato ai bianconeri il labiale era chiaro, loro mi insultano, nonostante la società mi abbia cercato più volte, quindi gli ho risposto". Infine un'analisi della stagione: "Abbiamo fatto il primato di punti della Roma con 87 punti, abbiamo fatto un campionato importante. Scudetto? Avrei voluto vincerlo anche quest'anno. Eravamo competitivi, la squadra era forte: siamo usciti dall'Europa League, ma meritavamo di passare. Purtroppo abbiamo steccato qualche momento importante, ma abbiamo avuto un calendario difficile e ci siamo qualificati per la Champions".