Palermo: niente closing, Zamparini resta il presidente

Si doveva chiudere nella giornata di ieri il passaggio di propietà del Palermo Calcio all'imprenditore Paul Baccaglini, ma Maurizio Zamparini, dopo mesi di trattative, ha annullato tutto. "Non ho ricevuto le giuste garanzie, non posso lasciare il Palermo al primo che arriva - afferma Zamparini - Vado avanti per la mia strada e porterò subito la squadra in serie A; per me al momento la storia è chiusa".

Nonostante il fallimento della trattativa, il Palermo continua a muoversi sul mercato con il suo nuovo direttore sportivo Fabio Lupo. Il d.s dei rosanero ha piazzato il primo acquisto, si tratta del fantasista del Trapani Igor Coronado, che nelle due stagioni giocate con la maglia granata ha realizzato 20 reti in 78 presenze. Coronado è stato richiesto dal nuovo mister dei rosanero Tedino, che ha messo il giocatore brasiliano in cima alla lista degli obbiettivi. Il fantasista, pur di venire a giocare nella squadra siciliana, ha rifiutato molte offerte, tra cui quella del Chievo, che da tempo inseguiva il giocatore e sperava di poterlo acquistare in questa sessione di mercato.