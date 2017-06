Dries Mertens ha da recentemente prolungato il suo contratto con il Napoli fino al 2020 dopo una lunghissima telenovela. L'attaccante belga, dal ritiro della sua Nazionale, rivela il nome delle squadre che erano sulle sue tracce: "Non avrei giocato sicuramente per un altro club in Italia, nonostante trovi bella la Serie A. Il Chelsea mi voleva, ma l'allenatore Antonio Conte non mi ha chiamato. Là probabilmente avrei trovato spazio, ma il Napoli non è inferiore. Barcellona? L'interesse c'era, ma che senso ha andare là e fare panchina a Messi, Suarez e Neymar?"

Mertens non nasconde anche una certa amarezza per aver mancato di un soffio (un solo gol di differenza da Dzeko) il titolo di capocannoniere: "Mi è dispiaciuto di non essere riuscito a superare Dzeko. I miei compagni di squadra mi hanno aiutato, ma non ha funzionato. Ci riproverò nella prossima stagione. Abbiamo disputato una grande annata, peccato essere finiti solo in terza posizione. Dobbiamo continuare su questa strada la prossima stagione".