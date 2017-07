Ormai da qualche giorno il Napoli è in ritiro a Dimaro ma a tener banco è, ancora una volta, il calciomercato. Sull'argomento è intervenuto il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis che, in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, rivela: "Mario Rui e Berenguer? Arriverà il primo dei due che accetterà di venire a Napoli. Ma potrebbe esserci anche un mister X, qualcuno che a voi giornalisti è sfuggito".

Tra i tanti nomi usciti negli ultimi giorni, uno in particolare accende l'interesse di De Laurentiis: "Chiesa mi piace, piace a Giuntoli ed è un giocatore di grandissima prospettiva. Lo preferisco a Berardi, pur riconoscendo all'attaccante del Sassuolo un talento enorme". Il presidente del Napoli torna, poi, a parlare del caso Reina con una semplice considerazione: "E' un finto problema. Pepe è coperto dal contratto".

Dopo tanto mercato, De Laurentiis si concentra sul futuro in campo del suo Napoli: "Mi auguro che possa avere quella continuità di risultati che l'anno scorso, nella fase iniziale, ci è mancata - continua -. Però abbiamo pagato un prezzo elevato per l'infortunio di Milik: è stato bravissimo Sarri, in quel vuoto che si è creato, a comprendere le difficoltà di Gabbiadini e ad inventarsi Mertens centravanti. Abbiamo confermato l'intero organico e abbiamo anche prolungato i contratti di giocatori che garantiscono un ciclo lungo".

Il numero uno della società partenopea non ha dubbi: "Penso che questo Napoli abbia già dimostrato di essere superiore all'altro, a quello di due campionati fa. Lo dicono i primati, i punti e i gol della stagione che si è appena conclusa - afferma -. E però stavolta cominciamo con una sperimentazione già effettuata e ora ripartiamo con una squadra giovanissima e nella quale si inseriranno sempre meglio i vari Rog, Zielinski, Diawara, ma anche Ounas che è appena arrivato".