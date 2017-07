A Dimaro, in Trentino, dovè è in corso il ritiro del Napoli, ha parlato, in vista dell'inizio della stagione, Marek Hamsik: "Questo è il mio Napoli più forte, fa vedere un gran calcio. Vedendo la seconda parte del campionato che abbiamo fatto - ha affermato il capitano azzurro - ci crediamo. Sappiamo che siamo forti, ma non sarà facile. Le milanesi si sono rinforzate tantissimo. Ma noi ci possiamo credere visto il finale della scorsa stagione".

Hamsik ha poi anche elogiato il suo allenatore: "Sarri è il primo che crede nello scudetto. Se si vuole vincere qualcosa non puoi lasciare punti per strada - ha dichiarato lo slovacco - Abbiamo poche debolezze, ma dovremo sbagliare il meno possibile per vincere". A conferma di questo grande entusiasmo è il fatto che undici giocatori del Napoli hanno rinunciato alle ferie aggiuntive: "Ci hanno chiesto questo favore, e da professionisti abbiamo accettato - ha affermato Hamsik - Iniziare insieme ci darà una grande mano, brava la società a tenere tutti i campioni e questo ci dà ancora più forza"