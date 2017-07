Una vera e propria doccia gelata. Continua la ricerca di un portiere da affiancare a Pepe Reina da parte del Napoli in vista della prossima stagione, ma questo non sarà Bernd Leno. L'estremo difensore del Bayer Leverkusen, infatti, non si muoverà dalla squadra tedesca, come confermato dalle parole del ds delle 'Aspirine', Rudi Voeller. "Confermo l'interesse di Napoli per Leno, ma non se ne farà nulla - assicura l'ex attaccante della Roma ad 'Express' - In questa sessione di mercato abbiamo già incassato 40 milioni di euro, perciò Leno resterà al 100%". Parole che fanno eco a quelle dell’agente del giocatore, Uli Ferber, che ne aveva parlato al quotidiano ‘Stuttgarter-Zeitung’: "Ci sono contatti con il Napoli, ma il club non intende partecipare ad aste".

Ora, quindi, gli azzurri dovranno virare su altri obiettivi. La situazione con Reina, al momento, si trova in fase di stallo. Il Napoli offre allo spagnolo un rinnovo contrattuale fino al 2019 mentre l'ex portiere del Bayern Monaco vorrebbe un accordo fino al 2020 con adeguamento dello stipendio. Nel caso in cui dovesse tramontare in via definitiva la pista che porta all'estremo difensore tedesco, il Napoli potrebbe insistere su altri due nomi che sono stati a lungo accostati alla società partenopea: Orestis Karnezis e Alex Meret. Da non sottovalutare, infine, un possibile ritorno di fiamma nei confronti di Rulli della Real Sociedad. Per il classe 1992, Giuntoli sarebbe pronto a mettere sul piatto una somma vicina ai 20 milioni di euro, cifra però assai lontana dalla clausola rescissoria di 44 milioni sul contratto dell’argentino.