Napoli, attento: Conte vuole Koulibaly al Chelsea

Le prestazioni di Kalidou Koulibaly, 25enne difensore senegalese in forza al Napoli, non sono passate inosservate a diversi club europei. Tra questi c'è il Chelsea di Conte, capolista in Premier League e qualificato alla finale di Fa Cup dove se la vedrà con l'Arsenal. Secondo quanto riporta il Daily Express, i Blues sarebbero pronti a scatenare l'offensiva in estate per portare il giocatore a Londra: l'offerta al Napoli supererebbe i 40 milioni di euro.



, approdato in Italia nell'estate 2014, è alla sua terza stagione in maglia azzurra. Dopo una prima annata decisamente al di sotto delle aspettative, il centrale ex Genk è diventato un punto di forza della linea difensiva di Sarri. Con ilha già collezionato