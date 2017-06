Colpo Napoli, preso il talento Ounas

Il Napoli è pronto a piazzare il primo colpo di mercato. E' in arrivo dal Bordeaux Adam Ounas, talento franco-algerino classe 1996, un esterno offensivo di enorme qualità che ricorda Eden Hazard e sul quale era in agguato il Manchester United di Mourinho. L'esterno offensivo, mancino, ha preferito il Napoli e Roma e Zenit San Pietroburgo, e firmerà un quinquennale: al Bordeaux andranno 10 milioni di euro.

In due stagioni col Bordeaux ha siglato 10 gol in 60 presenze e al Napoli farà inizialmente da vice a Josè Callejon visto che ama giocare a destra per poi rientrare sul prediletto piede sinistro. A lanciarlo in pianta stabile in prima squadra è stato il tecnico Willy Sagnol, l'ex terzino del Bayern Monaco. Ounas ha confermato il suo approdo al Napoli con un post su Instagram: "È ormai ufficiale che i miei nuovi colori sono quelli del Napoli. Parto per una nuova sfida con gioia e determinazione, ma lascio un grande club che mi ha dato tutto e devo ringraziare le persone che hanno creduto in me dall'inizio. Un grazie immenso a tutto lo staff, le persone del club, i miei compagni di squadra e tutti i tifosi del Bordeaux. Buona fortuna al Bordeaux per il futuro e mille grazie".